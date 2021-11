Bénin: pas d’attaque terroriste dans l’Atacora, démenti formel du Préfet

Depuis quelques heures, il circule sur les réseaux sociaux et la presse une supposée présence de plusieurs terroristes à Porga dans le Département de l’Atacora. Cette information n’est pas exacte selon le Préfet Déré Lydie Chabi Nah, qui s’est prononcé sur le sujet ce lundi 1er novembre 2021.

L’information faisant état d’insécurité généralisée à Matéri et à Porga du fait d’une forte présence de terroristes, n’est pas vraie. Selon le Préfet du Département de l’Atacora, cette information est de nature à créer la psychose dans le rang des populations et n’est pas en phase avec la quiétude qui règne dans les localités indexées.

Je tiens à rassurer que notre pays, à l’instar des Etats de la sous-région ouest africaine prend au sérieux la montée des mouvements d’extrémisme violent et multiplie au quotidien des efforts pour les prévenir, les circonscrire et les contenir. Déré Lydie Chabi Nah

Selon l’autorité préfectorale, la situation décrite sur les réseaux sociaux et dans la presse s’est produite au Burkina Faso, hors des frontières béninoises, sur l’axe Porga-Nadiagou vers le Burkina Faso. Le Préfet invite à la prudence et au professionnalisme dans le traitement et la diffusion des informations sensibles pour la sécurité publique.