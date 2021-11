Bénin: nouvelle descente d’Orounla, des prostituées et leurs clients embarqués à Cotonou

Le Préfet du Département du Littoral a effectué ce week-end une nouvelle descente dans les bars et maison closes de Cotonou. Plusieurs bars ont été fermés, des prostituées et leurs clients embarqués dans plusieurs quartiers de la ville économique.

Le Préfet Alain Orounla est résolu dans la guerre contre la prostitution et le proxénétisme à Cotonou. Il est retourné ce week-end dans plusieurs zones où se mènent l’activité de prostitution. A la tête d’une délégation composée en majorité de policiers, le Préfet a sillonné des chambres de passe de Parafifi, des maisons closes K2M à Vodjè, Peace and love à Guinkomey pour faire embarquer des travailleuses de s3xe et leurs clients. Dans le lot des filles interpellées, il y aurait des mineures.

L’objectif du Préfet est de démantelé tous les réseaux de proxénétisme qui encourage la prostitution dans la ville. Le combat, il l’a commencé depuis le week-dernier et ne compte pas rebrousser chemin. Toute fois, il y a lieu de se demander si le Préfet a opté pour la bonne méthode, quand on sait que les premières personnes arrêtées dans cette affaire ont été par la suite relâchées par la justice. Alain Orounla devrait voir aussi du côté de la sensibilisation pour mieux réussir sa mission.