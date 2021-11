Bénin: Nicéphore Soglo attendu au tribunal de Cotonou le 26 Novembre prochain

L’ancien président-Maire Nicéphore Dieudonné Soglo est attendu le 26 Novembre prochain devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Il s’y présente dans le cadre de l’affaire de diffamation qui l’oppose aux enfants de l’ex ministre du commerce Soumanou Moudjaïdou.

Avant l’audience du 26 Novembre prochain, il faut rappeler que le dossier dit diffamation a déjà été programmé pour une audience en Juin et une autre en Juillet. Mais au cours de ces deux audiences, le dossier n’a pu être examiné à cause de l’absence des avocats de la partie civile et l’absence du territoire de l’ex président Soglo pour raisons de santé.

Après l’échec des audiences de Juin et de Juillet, une autre a été programmée pour le 29 Octobre 2021. Mais à cette date aussi, elle n’a pu tenir. Selon Me Sadikou Alao, l’un des avocats de l’acine chef d’Etat, l’audience n’a pu se tenir le 29 Octobre parce que le dossier n’a pas été enrôlé.

L’ancien président Nicéphore Soglo qui est désormais au pays des mois d’absences pour des raisons de santé; pourrait éventuellement fait acte de présence au tribunal de première instance de première classe de Cotonou le 26 Novembre prochain; date de la prochaine audience.

Retour sur le dossier …

Invité le 28 février dernier à une activité politique devant conduire à la création du Groupe Nationale de Contact un mouvement de défense de la conférence des forces vives de la nation et des acquis de la démocratie béninoise dans le contexte politique sous la gouvernance du président Patrice Talon, le premier président de l’ère du renouveau démocratique au Bénin est revenu sur le dossier dit de l’empoisonnement du président Boni Yayi en indexant l’ancien ministre Soumanou Moudjaïdou comme l’un des instruments utilisés le présumé commanditaire pour atteindre son objectif.

Des propos qualifiés par les enfants de l’ancien ministre comme » injurieux et diffamatoires ». Pour laver l’honneur de leur père, ils ont porté plainte contre l’ancien président Nicéphore Soglo. Selon la plainte, les propos de l’ancien chef d’Etat sont constitutifs « d’injures publiques », « d’atteinte à l’honneur » de Soumanou Moudjaïdou.

Estimant avoir subi un lourd préjudice les enfants de l’ambassadeur Moudjaïdou Soumanou qui ont assigné l’ancien président béninois Nicéphore Soglo en justice réclament 100 millions francs CFA pour réparation. Ils ont par ailleurs exigé la diffusion de la décision de justice dans une quinzaine de médias au cas où l’ex président Soglo serait reconnu coupable. .