Bénin: Moov Africa et l’association des boulangers du Bénin apportent le sourire à des centaines d’enfants

La fondation Moov Africa dans le cadre de son opération dénommée « Main dans la main », a encore fait preuve de solidarité envers les jeunes enfants béninois. Cette fois-ci, elle s’est faite accompagnée par l’association des boulangers et pâtissiers du Bénin (APP/SP) pour célébrer la journée mondiale de l’enfance.

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’enfance, la société de télécommunication Moov Africa a, à travers sa Fondation, lancé l’opération « Main dans la main » afin de venir en aide aux plus défavorisés comme à son habitude. La Fondation Moov Africa s’est rendue vendredi 19 novembre 2021, dans trois différents lieux afin d’apporter sa participation à l’épanouissement des enfants.

Accompagnée par l’APP/SP, Moov Africa s’est rendu à l’école primaire publique de Sèkandji (EPP Sèkandji 3), dans la commune de Sèmè Podji, pour apporter des kits scolaires aux écoliers. Le même exercice a été fait à l’EPP Ouèdo après une visite aux pensionnaires de l’orphelinat Claudio Migneco de Gbétagbo, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Des écoliers heureux

Dans les écoles, des kits scolaires composés de sacs, de trousses, de cahiers, des boites de craie ou encore d’ardoise et de boites de mathématique et autres outils scolaires, ont été distribués aux écoliers qui étaient excités à la vue de la délégation de Moov Africa. Pour la secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa Dolores Chabi Kao, l’éducation et la bonne alimentation font partie des conditions pour une enfance tranquille. Elle a assuré que Moov Africa ne ménagera aucun effort pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

Les responsables des écoles ont exprimé leur joie et leur reconnaissance pour le choix porté sur eux par Moov Africa et ses partenaires. Ils ont assuré que les dons feraient objet d’une bonne gestion et d’une répartition équitable. Ils ont aussi exprimé des doléances et appelé Moov Africa à leur venir encore en aide pour contribuer à l’amélioration des conditions de travail dans les écoles.

Des orphelins surexcités

Du côté de Gbétagbo, à l’orphelinat Claudio Migneco, c’est l’entrée en scène du partenaire de circonstance de la Fondation Moov Africa. L’Association des boulangers et pâtissiers du Bénin, représentée par son président Padonou Codjo Servais, a répondu présent à l’appel de Moov Africa et a fourni du pain et de la pâtisserie pour soulager une partie des peines des responsables de l’Orphelinat. La Fondation Moov Africa a également offert des kits scolaires aux pensionnaires de l’orphelinat qui ont loué l’acte.

Pour le directeur de l’orphelinat Claudio Migneco, le père Medji Roger, il s’agit d’un acte de grande importance pour ce centre qui ne vit que de dons de personnes de bonne volonté. Il a remercié Moov Africa et l’Association des boulangers et pâtissiers du Bénin pour le geste d’« envergure » qu’ils viennent de poser.

Notons que l’ONG Faith a également participé à l’opération « Main dans la main » de la Fondation Moov Africa qui a apporté le sourire à ces enfants bénéficiaires. A la fin, Mme Dolores Chabi Kao, secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa, a appelé toutes les structures et personnalités du Bénin à emboîter le pas à Moov Africa et à l’Association des boulangers et pâtissiers du Bénin, afin d’aider les plus défavorisés.