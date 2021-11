Bénin: Moïse Dossoumou remplace Daladier Yèkpon à la tête de l’AEB

L’Association des Énarques du Bénin (AEB) a une nouvelle équipe dirigeante à sa tête. Conduit par Moïse Dossoumou, le nouveau bureau a été élu par l’Assemblée générale tenue dans les locaux de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam), sous la supervision du Comité transitoire installé en Août dernier.

La liste « Renouveau » de Moïse Dossoumou a été élue en Assemblée générale pour conduire les destinées de l’AEB. Elle est composée de sept (07) membres, le nouveau bureau aura la lourde mission de redorer le blason de cette prestigieuse Association. « Nous allons œuvrer pour la fédération des compétences et des ressources et pour ce faire, nos premières actions seront orientées dans le sens de la recherche de l’union et de la fraternité », a promis le nouveau président au nom de ses collaborateurs.

Dans la nouvelle équipe dirigeante, on retrouve Dr Wilfried Ahouansou au poste de vice-président, Cédrick Allidé tient le secrétariat général assisté de Cynthia Hedji. Quant à Serge Octave Noukpoakou, il officie en qualité de trésorier général avec comme adjointe Délia Lidéhou. Enfin, Amandine Nanoub Djaho a été élu au poste de responsable à la communication.

Vice-président sortant, Moïse Dossoumou remplace ainsi Daladier Yèkpon. Il résume son programme en trois actions majeures. « Primo, il s’agira d’activer un réseau de solidarité entre énarques pour ce qui est des stages professionnels et des offres d’emplois. Secundo, il faudra renforcer la crédibilité de l’AEB par des réflexions et des rapports annuels sur les différentes dimensions de la gestion publique. Tertio, il sera question de révéler le potentiel énarque à travers des prestations intellectuelles dans les secteurs public et privé ».

Mission accomplie pour le Comité transitoire…

L’Assemblée générale ayant consacré l’élection de Moïse Dossoumou est l’une des missions phares confiées au Comité transitoire installé le samedi 21 Août 2021 à l’issue de la deuxième Assemblée annuelle de l’Association. Oswald Padonou et les autres membres du Comité ont donc tenu le pari dans le délai des 60 jours retenus par l’Assemblée générale.

Le Comité avait été également chargé de mettre en place une commission d’éthique pour connaître des irrégularités constatées, en prélude à l’AG , proposer un amendement des textes de l’association.