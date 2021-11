Bénin – Mauvais traitements infligés à un avocat: le GERDESS-AFRIQUE exprime son indignation

Le Groupe d’Etude, de Recherche pour la Démocratie et le Développement Economique et Social en Afrique (GERDESS-AFRIQUE) n’est pas resté indifférent au supposé mauvais traitements infligés par la police républicaine a un avocat inscrit au barreau béninois. Dans un communiqué rendu public ce mardi 09 Novembre 2021 et signé de son président, l’organisation de défense des droits humains ne cache pas son indignation sur ce dossier qui défraie actuellement la chronique.

Dans un communiqué rendu public ce mardi 9 Novembre, le Groupe d’Etude, de Recherche pour la Démocratie et le Développement Economique et Social en Afrique (GERDESS-AFRIQUE) apporte son soutien aux avocats de l’ordre national du barreau du Bénin qui se montrent solidaire vis à vis de leur confrère qui aurait subi de la part de la police républicaine un traitement humiliant.

« Le Gerdess-Afrique a appris avec émotion et tristesse le mauvais traitement et la détention d’un avocat pendant plusieurs heures par la police Républicaine, le 29 septembre 2021, alors qu’il exerçait ses fonctions d’assistance à ses clients, lit-on dans le communiqué signé de Me Sadikou Alao.

« Ce comportement des services de police, précise Gerdess-Afrique, est contraire à la loi et aux conventions internationales qui protègent l’avocat dans l’exercice de ses fonctions; il mérite d’être sanctionné », indique Gerdess-Afrique dans son communiqué.

Dans le même communiqué, le Gerdess-Afrique affirme soutenir toutes les initiatives prises par l’ordre des avocats du Bénin et les associations internationales d’avocats afin que cet acte ne reste pas impuni.