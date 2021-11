Bénin : l’Ordre national des Architectes et Urbanistes fête ses 38 ans avec de nouveaux défis (vidéo)

A l’occasion du 38eme anniversaire de l’Ordre national des Architectes et Urbanistes du Bénin, le président Aimé Gonçalves a lancé un vibrant appel au peuple béninois et à ses dirigeants face à toute forme d’usurpation de titre.

L’Ordre national des Architectes et Urbanistes du Bénin a célébré ses 38 ans le 1er Novembre 2021. C’est une organisation créée le 1er novembre 1983 par le gouvernement du Bénin. Selon Aimé Gonçalves, président de l’Ordre national des Architectes et Urbanistes du Bénin, il s’est passé 38 ans de reconnaissance officielle et nationale de cette noble corporation. C’est pourquoi ce 1er novembre 2021, il a lancé un vibrant et sincères remerciements au gouvernement.

Dans sa déclaration marquant le 38eme anniversaire de l’Ordre national des Architectes et Urbanistes du Bénin , Aimé Gonçalves a rappelé les missions des architectes et des urbanistes. Entre autres missions, il évoque la protection de la qualité architecturale et urbanistiques auprès du gouvernement, l’appui conseil aux collectivités publiques, l’administration de la corporation par la mise à jour du tableau de l’ordre, et enfin, le respect de la déontologie et la défense des droits des architectes et des urbanistes.

L’ONAUB face aux effets du dérèglement climatique

A ce jour, 203 membres sont inscrits au tableau de l’ordre des Architectes et Urbanistes du Bénin. « Nous assistons de ce fait à un rajeunissement de la population et dans ce cadre , nous devons veiller à leur encadrement et à leur plein épanouissement », a-t-il expliqué.

Dans son discours, Aimé Gonçalves est revenu sur ces dernières années où le monde fait face aux effets du dérèglement climatique. « Les Architectes et les Urbanistes du Bénin prennent à cœur leur contributions aux efforts du gouvernement, d’adaptation de l’habitat aux changements climatiques. Nous mettons à jour nos compétences de façon continue avec l’appui du ministère du cadre de vie toujours pour vous offrir de meilleurs habitats. Aujourd’hui, le secteur des BPT est classé au second rang des producteurs de gaz à effet de serre », a-t-il rassuré.

Ne pas tomber dans le piège des usurpateurs de titre

A noter que dans ce contexte, les Architectes et les Urbanistes du Bénin sont déterminés à contribuer au développement durable de leur pays en protégeant les zones à risque. C’est fort de cela qu’il réitère leur confiance et met en garde contre toute forme d’usurpation.

« Chers compatriotes, je voudrais au nom de la corporation vous adresser mes sincères remerciements pour la confiance que vous accordez aux Architectes et Urbanistes du Bénin. Je voudrais aussi vous inviter à ne pas tomber dans le piège des usurpateurs de titre d’Architectes et Urbanistes. Enfin, je voudrais vous inviter à associer les Architectes et Urbanistes à vos projets de rêve » Aimé Gonçalves , Président de l’Ordre national des Architectes et Urbanistes du Bénin

A noter que l’Ordre des Architectes du BENIN est l’autorité compétente représentant l’ensemble des architectes, auprès des pouvoirs publics et des populations.