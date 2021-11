Bénin: l’hon Sèdami Mèdégan Fagla se rallie à la grogne contre les réseaux GSM

La députée Sèdami Mèdégan Fagla a lacé un coup de gueule pour dénoncer la mauvaise qualité des services des réseaux de téléphonie mobile au Bénin. Dans un post sur sa page Facebook ce samedi 20 novembre 2021, elle a annoncé qu’elle devra se rallier au cri de cœur pour réclamer plus de respect des droits des consommateurs.

Soutien de taille pour le mouvement de grogne en cours contre les réseaux GSM. L’honorable Sèdami Mèdégan Fagla compte entrer dans la danse. « Nous allons devoir nous rallier aux cris de cœur pour réclamer plus de respect de nos droits », a-t-elle annoncé. Pour la députée de la 8è législature, le Bénin n’est plus un pays de pagaille, et il est temps que les réseaux GSM traitent mieux leurs abonnés.

Sèdami Mèdégan Fagla dénonce des coupures intempestives sans avertissement et sans aucun mot sur la durée potentielle dans la fourniture du service internet. « Et lorsque nous rajoutons à cela le manque total de transparence et de considération aux consommateurs, ça devient vite l’enfer. Aucune communication, aucune excuse, aucun remboursement ou déduction des journées entières sans fourniture du service pour lequel le consommateur s’est abonné malgré les plaintes qui se multiplient », a-t-elle déploré.

Le coup de gueule de la députée intervient à un moment où des jeunes ont lancé sur les réseaux sociaux le mouvement « 1 Giga Favi, Ça Doit Changer ». L’objectif est de réclamer la baisse du coût de la connexion internet et d’exiger la qualité dans les services fournis par les réseaux GSM.