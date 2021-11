Bénin: les dates de jugement de Joël Aïvo et de Reckya Madougou, connues

Joël Aïvo et Reckya Madougou seront bientôt jugés. Sauf changement, les procès des deux opposants sont respectivement programmés pour le 6 et le 10 décembre 2021.

Joël Aïvo et Reckya Madougou, en détention provisoire depuis plusieurs mois, seront bientôt fixés sur leur sort. Selon l’information rapportée par Frissons radio, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a programmé le procès de Aïvo pour le 6 décembre et celui de Madougou pour le 10 décembre.

Reckya Madougou est accusée de financement d’actes terroristes. Joël Aïvo, quant à lui, est poursuivi pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l’État.

Nous y reviendrons…