Bénin: le MPL lance une plateforme numérique pour mieux se rapprocher de ses militants

Le Mouvement Populaire de Libération (MPL) a lancé son site internet ce dimanche 07 novembre 2021 à son siège à Cotonou. En pleine préparation pour affronter les législatives de 2023, le parti dirigé par Expérience Tèbè vient ainsi de se doter d’un outil important.

Les militants du MPL peuvent désormais s’enregistrer en ligne et accéder à toutes les informations utiles sur leur parti. C’est l’objectif principal de la plateforme www.mplbenin.com lancé par les responsables de cette formation politique. « Nous sommes à l’ère du numérique. Désormais, tout le monde peut matérialiser sa demande d’adhésion à travers son smartphone au MPL », a précisé Expérience Tèbè.

A travers ses différentes rubriques, le site permet aux responsables du MPL de rester en contact permanent avec les militants et sympathisants à la base. A l’instar de plusieurs autres partis politiques du pays, le MPL va pouvoir constituer une base de donnée digitalisée de ses membres et structures départementales et communales.

Créé en septembre 2019, le MPL est une initiative de plusieurs jeunes dont les têtes de pont sont Sabi Sira Korogoné et Expérience Tèbè. Le parti a vu le jour après le séjour carcéral de Sabi Sira Korogoné, suite à l’initiative de Nikki. Il avait été accusé et condamné pour des propos jugés « régionalistes ».

Légalement enregistré conformément à la nouvelle charte des partis politiques, le MPL a tenté de participer aux élections communales de mai 2020 et à la présidentielle d’avril 2021, sans suite favorable. Le parti s’active pour démontrer son ancrage national à l’occasion des législatives de 2023.