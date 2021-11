Bénin: le centre de santé de Pahou frappé par un incendie ravageur

Le centre de santé de Pahou, dans la commune de Ouidah a été frappé par un incendie ravageur. Les faits sont survenus dans la nuit du jeudi 04 au vendredi 05 novembre 2021.

Un incendie s’est déclaré dans la nuit du jeudi aux environs d’une heure du matin au centre de santé de Pahou. L’incendie aurait été provoqué par un court circuit dans le plafond de la salle d’accouchement.

Selon le maire de la commune de Ouidah, qui est allé sur les lieux ce vendredi, il y a eu plus de peur que de mal. « Heureusement, il n’y a eu aucune perte en vies humaines. Le bâtiment principal du Centre de Santé abritant, le dispensaire, la maternité, le laboratoire, date de 1987 et n’est plus opérationnel depuis ce matin », a-t-il déclaré.

L’autorité communale assure que des mesures sont en cours pour que le fonctionnement de l’hôpital ne prenne pas un coup, au regard de cet incendie. « J’ai déjà dépêché le Directeur des Services Technique de la Mairie sur les lieux pour que des mesures urgentes soient prises afin de ne pas empêcher l’accès aux soins de santé dans ce Centre de Santé qui dessert plus de 100.000 habitants », a rassuré Christian Mawugnon Houetchenou.