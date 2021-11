Bénin: « La Voix des Consommateurs » milite pour la réduction du coût de l’internet

« La Voix des Consommateurs » ne reste pas en marge du mouvement en cours pour la réduction du coût de la connexion internet au Bénin. A la faveur d’un point de presse animé ce jeudi 25 novembre 2021, par Robin Accrombessi, l’Association a dénoncé la mauvaise qualité des services des réseaux GSM et appelé à la réduction du coût de l’internet.

« La Voix des Consommateurs » s’adresse à Moov Africa et MTN pour la réduction des coûts de la connexion internet. Selon cette Association, il est inconcevable que les abonnés de ces deux réseaux continuent de payer à grands frais une connexion internet de mauvaise qualité.

Une connexion Internet indisponible ou Exécrable, c'est le jeune apprenant, c'est le chercheur que vous avez endigué dans ses recherches documentaires. Ce sont les organisations de Consommateurs que vous avez empêché de communiquer. Ce sont les médias que vous avez bridé. C'est l'Exécutif, ce sont les députés que vous empêchez dans leurs missions républicaines d'information et de sensibilisation au cours de leurs mandants. Robin Accrombessi

Intégralité de la Déclaration de presse

A l’adresse des ORM : Opérateurs de réseaux mobiles MTN et Moov Africa

Nous sommes vos clients et vous êtes nos fournisseurs.

Nous avons besoin de services de qualité et vous, vous adorez notre argent, c’est ce qui justifie votre présence et vos divers investissements dans notre pays le Bénin.

Mais en ses articles 12 et 13, la loi 2007-21 portant protection du consommateur dispose respectivement que :

Article 12 : Le vendeur ou le prestataire de service, avant la vente ou la prestation de service, doit informer le consommateur, notamment en :

Le mettant en garde contre tous les dangers que le produit est en mesure de provoquer même ceux liés à ses propriétés normales ;

Lui fournissant et en lui expliquant, outre les informations relatives à la publicité des prix, le mode d’emploi, et, s’il y a lieu, la date de péremption du produit.

Ainsi, au nom du droit à l’information, vous ne devriez faire rétention d’aucune information dont le consommateur a besoin pour opérer des choix responsables, des choix en toute connaissance de cause.

Lorsque vous avez des défaillances, le consommateur doit en être informé.

Lorsque votre service n’est pas disponible, le consommateur doit en être informé.

Lorsque la qualité de votre service s’est dégradée, le consommateur doit en être informé.

Lorsque vos défaillances vont empêcher les consommateurs de jouir convenablement de leur forfait avant expiration,

Lorsque vous supprimez certaines offres et les remplacer,

Lorsque vous changer de codes d’accès à certains services, vous devez communiquer suffisamment pour que les consommateurs en prennent conscience.

Il faut informer autant de fois exactement comme quand vous faites la promotion de nouveaux produits, afin que le consommateur prenne ses dispositions en choisissant d’autres options pour ne pas être privé de son droit d’utiliser les services de communications numériques.

Ne pas le faire, c’est enfreindre la loi.

C’est ignorer les droits du consommateur.

C’est mépriser les 12 142 546 d’abonnés à la téléphonie mobile, 8 786 302 à l’Internet et 5 615 631 comptes actifs au Systèmes Financiers Mobiles selon les chiffres de l’ARCEP BENIN à juin 2021.

C’est avoir de l’inconsidération pour les efforts de l’Exécutif et en particulier du Régulateur du secteur des communications électroniques et du Ministère du Numérique et de la Digitalisation.

NEST CE PAS dédaigneux à l’égard de l’ensemble du peuple béninois et donc de ses diverses autorités : Elus locaux, Maires, Députés et en particulier du 1er des Consommateurs béninois c’est à dire du chef de l’Etat le Président Guillaume Athanase Patrice TALON ?

Article 13 : Le vendeur ou le prestataire de service est tenu de délivrer un bien apte à rendre le service que le consommateur peut légitimement en entendre.

Mais nous ne sommes pas satisfaits de vos services.

Nous ne sommes pas du tout satisfaits et nous ne sommes pas contents alors.

L’accessibilité aux réseaux pour défaut de signal est un bien gros traquenard dans de nombreuses localités et surtout le long de nos axes routiers.

Quand vous connaissez des dysfonctionnements sur vos plateformes, sur vos antennes relais, nous souffrons de l’absence de nombreux services, les vôtres et ceux dépendants des vôtres tels que : les e services développés ou offerts par l’Exécutif, les jeunes entreprises les fintech et autres organismes nationaux ou internationaux.

Une connexion Internet indisponible ou Exécrable, c’est le jeune apprenant, c’est le chercheur que vous avez endigué dans ses recherches documentaires. Ce sont les organisations de Consommateurs que vous avez empêché de communiquer. Ce sont les médias que vous avez balisé, bridé. C’est l’Exécutif, ce sont les députés que vous empêchez dans leurs missions républicaines d’information et de sensibilisation au cours de leurs mandants.

Nous payons donc des crédits et des forfaits dont nous n’avons pas la jouissance du fait de ces défaillances, mais vous ne nous les reconduisez pas alors que vous en êtes la cause. En sommes, dans ces cas donc, c’est dire que nous payons pour des services mais vous ne les offrez pas.

C’est l’agent économique que vous limitez dans ses activités génératrices de revenus ou de bénéfices : le temps c’est de l’argent n’est-ce pas ? Et tout consommateur n’est entier que du renforcement ou tout au moins du maintien de son pouvoir d’achat. Autrement de la jouissance qu’il tire d’un autre agent économique.

Pire, vous ne vous excusez ou vous n’informez de vos dysfonctionnements techniques que rarement ou sous pression.

Récemment, les deux opérateurs MTN Bénin et Moov Africa ont changé les tarifs de certaines transactions Mobile money pour des raisons que nous et eux savons.

MTN Bénin a publié sur sa page Facebook un message dans lequel il disait précisément « chers internautes, en réponse à un post client sur la tarification des forfaits internet sur la page Facebook de MTN, nous avons à tort, affirmé que c’est l’Autorité de Régulation en charge des télécommunications qui décide de changer ou non les tarifs des forfaits internet… »

Et la liste est longue.

La concurrence va s’annoncer très rude bientôt avec le troisième opérateur SBIN ou encore un nom que vous connaissez que trop bien Orange.

Elle le sera aussi avec d’autres Émetteurs de Monnaie Électronique et d’autres fintech.

Alors pour éviter des échauffourées très sulfureuses avec vos chiffres d’affaires, nous vous invitons à Réduire sensiblement les coûts de l’Internet.

Pour rappel, l’étude de A4AI L’Alliance For Affordable Internet vous serait d’un assez précieux recours.

Mieux, l’Exécutif a une très forte ambition pour le développement des services numériques et le train est déjà en marche.

Les statistiques du secteur montrent bien l’engouement des populations pour les usages en ce qui concerne les consommateurs et l’utilisation quant aux professionnels des outils et services de communications électroniques.

Le pouvoir d’achat du Consommateur béninois est bien érodé de nos jours et vous ne le savez que trop bien.

Par ailleurs, nous utilisateurs, nous avons contribués et continuons de contribuer à la croissance de vos entreprises. Il se trouverait donc judicieux que l’aspiration de la grande armée de consommateurs à vous voir réduire les coûts de l’internet soit acceptée. Cette concession en vaudrait bien la peine.

Chers ORM, nous vous invitons à ne pas créer des écrans ou des facteurs de régression dans la révolution numérique au Bénin.

Réduisez les coûts de vos Offres Internet et permettez

• Aux jeunes apprenants, de se performer dans leurs études et d’améliorer leurs capacités cognitives, créatrices ;

• Aux jeunes chômeurs, d’innover, de créer des auto-emplois et de vivifier le tissu économique de notre pays ;

• A une grande partie de la population, d’avoir accès aux services publiques et privés à travers divers e-services ;

• Aux chercheurs, de booster leurs travaux dans nos universités et centres de recherche ;

• Aux entreprises, de réduire leurs coûts de production de biens et services et par ricochet les prix de vente en vue de produire un boom économique ;

• Au peuple béninois dans son ensemble, de réussir l’atteinte des ODD 1 Pauvreté Zéro, ODD2 Faim zéro, ODD 8 Croissance Économique et Développement Durable et ODD 9 Innovation et Infrastructures.

Pour du pratico pratique, voici nos propositions de coût pour les offres internet.

Pourquoi priver la jeunesse de l’espoir d’être connectée d’être épanouie de construire son destin ?

A nos Députés, à nos Maires, nos Elus locaux

Juste un message, c’est votre combat ne restez pas en marge. Et l’avenir nous donnera raison. Soyons des visionnaires.

A la jeunesse qui représente plus de 60% du peuple béninois

Sérieusement, Croyez-vous que La Voix des Consommateurs peut, à elle seule, réussir une action pour nos intérêts à tous sans l’union de nos forces ? Ça ne marche pas comme ça.

Rappelez-vous toujours ceci

Vous n’avez pas le pouvoir, Vous êtes plutôt le Pouvoir,

Vous n’avez pas la puissance, vous Êtes la Puissance,

Vous n’avez pas la fortune mais vous avez du Génie,

Vous pouvez faire bouger les lignes

Ensemble, nous pouvons faire des Miracles.

Nous pouvons y arriver et nous devons y arriver. C’est la seule alternative.