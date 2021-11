Bénin: la SONEB prive la Mairie de Sakété d’eau pour une dette de plusieurs millions de FCFA

La Mairie de Sakété est sans l’eau de SONEB depuis plusieurs semaines. L’administration communale draine des factures impayées dans son tiroir. Lesdites factures sont chiffrées à plus de 10 millions de francs CFA.

Pour factures impayées la Mairie de Sakété est privée d’eau. La Société nationale des eaux du Bénin (SONEB) a coupé la fourniture d’eau dans les locaux de la Mairie pour une dette de plus de dix millions de francs CFA, rapporte l’ABP. Selon le premier responsable de la Maire, qui s’est confié à l’Agence de presse, cette dette date de 2013.

« C’est une dette de 2013. Puisque l’administration est une continuité, les dispositions sont prises pour échelonner le payement de cette dette. Le cumul s’élève à un peu plus de dix millions », a dit le maire Nestor Idohou, selon les propos rapportés par l’ABP. La situation est de plus en plus invivable pour les agents de la Mairie. Impossible d’utiliser les toilettes. « Les toilettes sont là, mais sans l’eau, nous ne pouvons pas nous mettre à l’aise », a confié un agent.

Nestor Idohou fait savoir que des dispositions sont déjà prises pour régler la situation. Selon ses dires, un engagement sera pris pour le payement de cette dette, afin que l’eau revienne à la Mairie.