Bénin: la position du gouvernement sur la demande du ROSCAO relative à la date du 10 Novembre

Pas de chance pour que la journée du 10 Novembre soit déclarée fériée en République du Bénin comme le souhaite le Réseau des Organisations de la société civile de l’Afrique de l’Ouest (ROSCAO) en réaction au retour au Bénin de 26 trésors royaux restitués par la France au pays. C’est du moins ce qui ressort des positions du ministre Aurélien Agbénonci, des affaires étrangères et du porte parole du gouvernement lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi.

Paul Adahou, le Président du Réseau des Organisations de la société civile de l’Afrique de l’Ouest (ROSCAO) a expressément demandé ce mercredi au chef de l’Etat lors d’une émission sur la télévision nationale, de prendre un décret pour déclarer toutes les journées du 10 Novembre chômées et payées en République du Bénin. Il soutient sa requête par le fait que le président de la République a réalisé l’impossible en ramenant de la France 26 trésors royaux d’Abomey.

Cette demande du Président du Réseau des Organisations de la société civile de l’Afrique de l’Ouest (ROSCAO) a peu de chance d’aboutir. En effet, au cours d’une conférence de presse conjointe organisée ce jeudi 11 Novembre par le ministre des affaires étrangères et de la Coopération et son homologue de la culture, Jean-Michel Abimbola assistés du porte parole du gouvernement; Léandre Wilfried Houngbédji, les conférenciers ont un levé un coin de voile sur la réception que peut faire le chef de l’Etat de cette requête.

Faut-il vraiment chômer le 10 Novembre ?

A cette question le ministre des affaires étrangères et de la coopération se demande pourquoi ne pas plutôt dire qu’à cette date, les béninois dans leur ensemble s’engagent à travailler trois fois plus pour que le Bénin continue de susciter l’admiration aux yeux du monde.

Pour Aurélien Agbénonci, il serait plus judicieux que le 10 novembre serve à faire le bilan des biens culturels du pays pour savoir là où nous en sommes. « Pourquoi ne pas dire, puisque le monde entier nous admire, que le 10 Novembre est le jour que nous devons encore travailler plus », se demande -t-il.

Pour le ministre des affaires étrangères, pour que le Bénin continue de susciter l’admiration, et pour transformer le cadre de travail, de vie, il faut l’effort. Le président de la République indique-t-il ne se repose pas. « Il veut que ses ministres travaillent durs, nous essayons de le faire et nous voulons aussi que les citoyens travaillent durs et soient dans l’effort« , a-t-il fait savoir. Si je dois faire le point, conclut-il , je souhaite qu’au 10 Novembre qu’on puisse faire le point sur nos biens culturels, faire en sorte que nos artisans puissent sculpter des œuvres plus brillantes que le trône que nous célébrons.

Il sera soutenu par le porte parole du gouvernement , Léandre Wilfried Houngbédji qui affirme qu’il n’y a personnes au sein des ministres capables d’aller voir le président de la République pour lui dire qu’il y a une pétition signée par des béninois pour que le 10 Novembre soit férié. « Celui qui oserait le faire serait congédié aussitôt car il ne serait pas depuis entré dans la vision du chef de l’Etat, précise le porte parole.