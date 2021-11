Bénin: la police arrête 02 présumés trafiquants d’organes humains

Dans la commune de Lalo, la police républicaine a interpellé deux (02) présumés trafiquants d’organes humains. L’opération a été menée par une équipe de patrouille dans la nuit du jeudi 04 au vendredi 05 novembre 2021.

Les faits se sont déroulés dans la commune de Lalo, Département du Couffo au sud-ouest du Bénin. Une mâchoire et des dents humains ont été retrouvés sur deux individus suspectés de trafic d’ossements. Interpellés et interrogés par la police, ils n’ont pas convaincu sur la provenance et la destination des organes humains.

Selon l’information rapportée par le quotidien Le Potentiel, la police a retrouvé sur les mis en cause des amulettes et gris-gris [Petit objet magique pouvant porter bonheur ou malheur]. Gardé à vue au commissariat de la localité, ils seront incessamment présentés au Procureur.