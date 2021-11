Bénin : la HECM célèbre ses étudiants avec des motos et autres prix d’excellence

La 22è édition de la soirée d’excellence de la Haute Ecole de commerce et de Management (HECM) s’est déroulée ce samedi 30 octobre 2021 dans le strict respect des gestes barrières à la Covid-19 au palais des Congrès de Cotonou. Il s’agit d’une soirée de gala qui a connu la remise de diplômes et remise de prix d’excellence aux Etudiants puis la prestation de serment des nouveaux enseignants permanents.

Chaque années et ce, depuis 22 ans, la Haute Ecole de commerce et de Management (HECM) tient en début d’année académique, sa soirée d’excellence. Cette année, des lots de bouquins, d’imprimantes, huit motos, 12 ordinateurs, 37 bons de stage payants et des bourses de formations de la langue anglaise ont été offerts aux meilleurs étudiants de l’école leader . Par la même occasion, des parchemins ont été remis aux étudiants admis aux examens nationaux de licence et de master de l’édition 2019 -2020.

Bénin : HECM célèbre ses étudiants avec des motos et autres prix d’excellence

Dr Albert Chincoun, Directeur Général délégué de HECM est fier que l’année académique 2020-2021 se soit achevée sur une bonne performance notamment la livraison du chantier entrepris au cours de l’année 2019 – 2020. « Les partenariats qui nous lient témoignent sans cesse de la confiance que les parents d’étudiants continuent de placer en nous pour l’éducation et la formation de leur enfants », a-t-il affirmé.

Pour le directeur Général délégué de HECM, cela témoigne également de la qualité des diplômés que livrent HECM chaque année sur le marché de l’emploi. Très heureuse, la Porte parole des lauréats, Falilatou Lamissi a remercié le promoteur pour son engagement pour la réussite de la jeunesse béninoise. « Nos remerciements vont tout particulièrement à l’endroit du promoteur de la Haute Ecole de commerce et de Management (HECM) , l’honorable, Aké Natondé, pour son dévouement en faveur de la jeunesse laborieuse et son soucis de préparer la relève », a-t-elle déclaré à l’issue de la remise des lots.

La HECM est reconnue par le ministère de l’enseignement supérieur

Représentant le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Charlemagne Igué, a rassuré les étudiants et parents d’élève sur la crédibilité et les performance de la HECM. « Cette école prestigieuse est reconnue par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette école fait partie des tous premiers établissements privés d’enseignements supérieurs à avoir l’agrément de filière qui est une marque de qualité qu’on attribue à un établissement suite à une série dévaluation », a-t-il lancé.

Dans son allocution, le promoteur de HECM, Aké Natondé a présenté un trophée remporté par la prestigieuse université au cours d’un forum international sur le numérique. « C’est cette semaine que j’ai reçu ça à Kigali au Rwada, où j’ai représenté HECM lors d’un forum international sur le numérique », a-t-il expliqué . Ce trophée a été attribué dit-il à 4 structures lors du forum ICBN Africa 2021. « HECM est la seule université privée dans le monde francophone à recevoir ce prix pour sa bonne pratique de compétence digitale », s’est-il félicité.

Outre les motos, plusieurs bons de stages payant sont offerts aux lauréats les plus méritants. A noter que HECM a enrégistré plus de 630 lauréats en ce qui concerne les résultats de l’examen national de licence session de 2021. Tout comme l’année dernière HECM Bohicon maintient sa place en tête avec 86,86% de réussite (86 admis sur 99 candidats).

