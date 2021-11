Bénin: la GDIZ, Zone Industrielle de Glo-Djigbé, mise en lumière à l’occasion de la JIA 2021

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ – Glo-Djigbé Industrial Zone) a abrité ce vendredi 19 novembre 2021 la célébration de a Journée de l’Industrialisation de l’Afrique (JIA). A l’occasion de cette activité organisée par la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin SA) et l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx BENIN), les participants ont eu droit à une visite guidée de la GDIZ.

On en sait un plus sur la Zone Industrielle de Glo-Djigbé qui sort progressivement de terre à 45 km de Cotonou. A l’occasion de la JIA 2021, une séance de présentation complète et une visite guidée des lieux ont été organisées en faveur des personnes présentes à l’activité. Ces deux étapes importantes ont été assurées par Directeur Général Adjoint de la GDIZ, Létondji Beheton et du Directeur Général d’APIEx, Laurent Gangbès.

Il convient de retenir des différentes explications que la Zone Industrielle de Glo-Djigbé s’étend sur un total de 1 640 hectares. La plateforme industrielle de Glo-Djigbé est le fruit d’un partenariat entre l’Etat Béninois et la société ARISE IPP. Il est attendu de cette société privée un investissement chiffré à plusieurs milliards de dollars, avec une projection de 12 000 emplois.

Pour une première phase, 100 entreprises et industries sont attendues sur la plateforme avec une exploitation de plus 300 hectares sur le total de 1640. La Zone Industrielle va abriter plusieurs infrastructures dont un terminal à conteneurs, un terminal de camions, une zone commerciale, une zone résidentielle, une caserne de pompiers, un guichet unique, des centres des commerciaux, restaurants, hôtels et des écoles de formation professionnelle.