Bénin – Incendie à Océan FM: les pertes estimées à près d’une trentaine de millions de FCFA

Un incendie s’est déclaré dans l’après-midi du mardi 16 novembre 2021 dans les locaux de la station radio Océan FM, du Groupe de presse « Le Matinal ». Quelques heures après le drame, les responsables de l’organe estiment les pertes enregistrées à plusieurs dizaines de millions de francs CFA.

On en sait un peu plus l’incendie dont a été victime hier la radio Océan FM. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine, mais le dégât matériel est lourd. Selon le premier bilan effectué, les pertes enregistrées pourraient être chiffrées à près d’une trentaine de millions de francs CFA. « On a perdu la production, la régie, le studio avec tout ce que cela comporte (table de mixage, micros, ordinateurs…). C’est près d’une trentaine de millions qui sont partis en fumée », a dit Léonide Glégan, le Directeur de la radio, selon les propos rapportés par Le Matinal.

Parlant des circonstances de l’incendie, Léonide Glégan fait savoir que la plupart du personnel était dehors quand le feu s’est déclaré. Ils ont été alertés par une fumée qui sortait par le bas de la porte de l’une des salles de production. Après avoir ouvert la porte, le Directeur et ses collaborateurs ont pu constater que le feu brûlait dans un coin de la salle.

Comme en de pareilles situations, ils ont tous eu le réflexe de faire usage des extincteurs. Malheureusement, cette stratégie n’a pas marché face à l’intensité du feu, qui consumait déjà tout sur son chemin. En dehors de l’usage des extincteurs, toutes les autres tentatives employées pour freiner le feu dans sa progression ont été vaines. Alertés, les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser l’incendie, mais les dégâts étaient là. Il faut préciser que dans la foulée, une employée de la radio a été sauvée de justesse. Elle se reposait dans l’un des bureaux quand l’incendie est intervenu.