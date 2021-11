Bénin: « Il y a plus de prostituées dans les foyers que dans les rues », la réplique des TS à Alain Orounla

Les travailleuses du S3xe (TS) n’approuvent pas la traque actuellement menée contre elles dans la ville de Cotonou par le Préfet Alain Orounla. Elles estiment qu’elles rendent un grand service à une certaine catégorie d’hommes qui sont des demandeurs.

Les professionnelles du S3xe ne sont pas dans une activité génocidaire ou encore criminelle. Olga, une travailleuse du s3xe, s’oppose à cette perception du Préfet Alain Orounla. « Les TS ne sont pas des phénomènes ni des mauvaises herbes et leur activité ne saurait être traitée ainsi. Elles ne sont point ni génocidaires ni criminelles », a-t-elle répondu au micro de Frissons radio.

Nous disons non à la brimade des TS, qui sont des responsables et qui ne se mettent pas nue dans les rues. Plusieurs dans leurs sorties et dans leur métier s’habillent très bien, mieux que celles qui ne le sont pas. Et combien sont les femmes qui ne le sont pas ? Il y a plus de prostituées dans les foyers que dans les rues. Olga.

Pour elle, la méthode du Préfet n’est pas bonne et renvoie elle et ses collègues dans la clandestinité. Comme dans tout business, Olga fait savoir que le travail du s3xe est une question d’offre et de demande. « C’est un problème d’offre et de demande. Actuellement, il y a des gens qui sont dans le besoin, les célibataires, les veufs, les divorcés, et même les mariés, ces hommes dont leurs femmes sont enceintes et ils ne veulent pas aller commettre de viol ou de pédophilie », a-t-elle avancé.

Il faut encadrer le secteur…

Les TS s’accordent pour dire que le secteur a besoin d’être encadré. « C’est malheureux de refuser aux gens de faire cette activité à visage découvert. Il faut essentiellement encadrer ce secteur qui est assez vieux », a dit Olga, qui déplore aussi l’exploitation des enfants dans certaines maisons closes.

Ce qu’il faut essentiellement refuser, c’est surtout ces gens qui enferment les enfants dans une maison close et leur interdire même toute possibilité de sortie. Olga

La professionnelle du s3xe interpelle la responsabilité des parents, qui livrent les enfants à eux-mêmes. Désorientées, ces dernières se retrouvent très tôt dans la prostitution. Olga suggère l’intervention des sociologues, psychologues et médecins pour que l’action du Préfet soit bénéfique pour tous.

Elle fait savoir que les TS sont prêtes à une reconversion pour un mieux être. Selon ses dires, beaucoup se sont retrouvées dans cette activité malgré elles. « Ces femmes sont d’accord pour accepter le volet portant sur leur récupération dans le sens d’un mieux être. Tout le monde veut un mieux être », a conclu Olga.

Une deuxième TS, interviewée sous le pseudo de Gi, fait savoir que les travailleuses du s3xe ont un suivi rigoureux sur le plan sanitaire. « C’est vrai que nous sommes vulnérables, mais nous allons à l’Hôpital chaque 3 mois. Chacun connaît son état sérologique. S’il y a des dispositions à prendre, on va trouver une solution ensemble. Mais la fermeture des maisons closes n’est pas la solution », a-t-elle proposé.