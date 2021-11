Bénin – Fouille de téléphone des citoyens: le DGPR met en garde ses éléments

Depuis quelques jours plusieurs Béninois se plaignent de la fouille systématique de leurs téléphones portables par des agents de la police républicaine. Face à l’ampleur de la situation, le Directeur général de la police républicaine (DGPR) rappelle ses éléments à l’ordre et promet de ne pas tolérer la récidive.

Suite au nombreuses plaintes exprimées sur la toile, la hiérarchie policière prend au sérieux l’affaire de la fouille systématique des téléphones portables des citoyens par certains policiers. Dans un communiqué publié dans la soirée de ce dimanche 07 novembre 2021, le Directeur général de la police (DGPR) a invité les agents concernés à mettre fin à cette « vilaine pratique ».

Le DGPR rappelle que la fouille du téléphone portable d’un individu est réglementée par une enquête judiciaire, car il contient des informations à caractère personnel et des informations sur la vie privée des citoyens.

Il est donc demandé aux commandants d’unités de veiller au respect de la vie privée des usagers.

Le DGPR Soumaïla Yaya promet de sévir face à la récidive. Il invite les victimes à dénoncer et à porter plainte. « En tout état de cause, le DGPR ne tolérera pas cette déviance qui ouvre la voie au rançonnement de diverses natures. Les victimes peuvent les dénoncer et se plaindre notamment au DGPR qui les rassure d’un traitement diligent de leur dossier », lit-on dans le communiqué..