Bénin: face à la presse, les avocats justifient leur grève de 72 heures

Comme annoncé, le Barreau a animé un point de presse ce lundi 08 novembre 2021 à Cotonou pour expliquer les raisons de la grève de 72 heures déclenchée par les avocats. La déclaration de presse, lue par le Bâtonnier, Me Oscar Ahounou, porte sur l’interpellation brutale et la garde à vue de Maître Enosch Chadaré, alors qu’il voulait assister son client dans une enquête.

Les avocats dévoilent les raisons du boycott des audiences devant toutes les juridictions à compter de ce lundi jusqu’au mercredi 10 novembre. Selon Me Oscar Ahounou, un de leurs confrères a été violenté par la police, et cet acte ne peut rester sans réaction de la part du Barreau dont la mission première est de protéger les avocats dans l’exercice de leur fonction.

Selon les faits rapportés par le Bâtonnier, l’avocat victime de violence policière, a été sollicité pour assister l’un des suspects interpellé dans l’affaire 2,5 tonnes de cocaïne. Mais il a été surpris par la réaction des forces de sécurité publique, qui ne lui ont pas facilité la tâche dans l’exercice de son métier. « Il a été brutalisé, violenté, son téléphone arraché et lui-même conduit manu militari au commissariat de police d’Ekpè », a déclaré le Bâtonnier.

C’est dans ces conditions que le confrère a été gardé à vue dans les locaux du commissariat d’Ekpè de 16 h 50 à 23 h 10, sans qu’aucune charge ne lui a été notifiée. Me Oscar Ahounou

L’avocat a été finalement relâché après la descente du Bâtonnier de l’Ordre des avocats et d’autres confrères de la victime. Pour Me Oscar Ahounou, ce qui s’est passé est « d’une exceptionnelle gravité ». « Ce qui est arrivé à notre confrère, nous paraît être le début de la légitimation des violences et de voie de fait contre l’avocat dans l’exercice de la profession, et partant de la ruine à terme de celle-ci », a-t-il déploré.

L’Ordre des avocats du Bénin se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs et commanditaires de la violence subie par l’un de ses membres. Il maintient également la grève générale de 72 heures dans toutes les juridictions du pays.