Bénin – Eloi Dogo brûlé vif à Parakou: la police opère 03 nouvelles arrestations

La police républicaine continue de traquer les personnes suspectées dans l’affaire Eloi Dogo. Après les trois premières personnes interpellées, trois autres suspects ont été récemment arrêtés.

Au total, six (06) suspects sont interpellés et déposés en prison après le décès du jeune étudiant Eloi Dogo, confondu à un braqueur et brûlé vif. Selon Frissons radio, les trois dernières personnes épinglées sont tous déposées à la prison civile de Parakou. Il s’agit d’une ménagère, un conducteur de taxi-moto et un soudeur.

Selon les proches d’Eloi Dogo, l’étudiant de l’université de Parakou a été innocemment tué. Ils soutiennent qu’Eloi Dogo n’est nullement un braqueur, il a été donc confondu à un présumé braqueur et brûlé vif par une foule surexcitée, qui ne lui a même pas laissé le temps de s’expliquer. Son frère s’est étonné de l’inaction de la police alors même que les faits se déroulaient sur une voie publique. La scène s’est déroulée au lendemain d’un braquage au cours duquel deux individus ont tenté d’arracher le véhicule d’un homme.

Eloi était étudiant en année de licence en sciences juridiques et politiques de l’université de Parakou. Originaire de Tchèti dans le Département des Collines, il habitait Waï – Waï au quartier Banikanni dans le deuxième arrondissement de Parakou.