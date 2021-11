Bénin: deux individus interpellés suite à une tentative de vol de moto

Profitant de l’absence d’un propriétaire, deux individus se sont introduits dans son domicile et ont volé sa moto et une somme de près de 100.000 francs cfa. Mais ils n’ont pas pu s’échapper avec leur butin. Surpris par un voisin, ils finiront leur course entre les mains de la police Républicaine.

Deux présumés voleurs de moto se sont faits prendre ce jeudi au village Kétomey, un arrondissement de Djrègbé. Ils se sont introduits dans un domicile où ils ont tenté de voler la moto du propriétaire absent et une somme de 70.000 francs cfa. Ils essayaient de faire sortir la moto de la maison quand ils ont été aperçus par un voisin du propriétaire de la moto.

A lire aussi: Bénin: la chasse à un contrebandier à l’origine d’un incendie au marché de Ouando (Porto Novo)

Abandonnant leur butin, ils ont pris la poudre d’escampette mais l’un deux sera rattrapé par la population. Alertée, une équipe de la police Républicaine en patrouille dans la nuit s’est rendu au lieu du vol. L’ouverture d’une enquête a permis de mettre la main sur le second présumé voleur de moto.

Gardés à vue au commissariat de l’arrondissement de Djrègbé, les deux présumés voleurs seront présentés les jours à venir au procureur de la république pour suite à donner au dossier.