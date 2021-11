Bénin: des policiers « fouilleurs de téléphone » mis aux arrêts

Plusieurs policiers ont été mis en arrêt de rigueur pour avoir fouillé les téléphones des citoyens lors des contrôles routiers. Ils ont été identifiés et interpellés suite à des plaintes enregistrées par leur hiérarchie.

Des policiers « fouilleurs de téléphone » ont été mis en arrêt de rigueur de 60 jours. Il s’agit d’une sanction administrative infligée aux fautifs. Selon l’appréciation que fera de la hiérarchie de la faute commise, la sanction pourrait aller au-delà d’un arrêt de rigueur.

Le Porte-parole de la police républicaine, le Colonel Roger Tawès, avait signifié que ces éléments, en fouillant les téléphones des usagers, ont agi unilatéralement, sans aucune instruction et étaient recherchés. « Nous les recherchons déjà à notre niveau. Ceux à qui ils ont déjà fait ça, doivent se plaindre. On va les rechercher, ça c’est la moindre des choses. Dénoncez-les de façon suffisante et vous verrez que la procédure subséquente va suivre », avait-il déclaré.

Au Bénin, la fouille du téléphone portable d’un citoyen, répond à des règles légales bien définies. « On ne peut fouiller le téléphone des personnes que lorsqu’ils font l’objet d’une recherche judiciaire ou dans le cadre d’une enquête », avait précisé le Colonel Roger Tawès au micro de Frissons radio.