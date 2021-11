Bénin – Demande populaire de mise en liberté: plus de 1500 signatures transmises à Talon

Après avoir favorisé le rapprochement entre l’ancien président Boni Yayi et son successeur, le président Patrice Talon, le politologue béninois vivant au Canada, Richard Boni Ouorou a lancé une pétition afin de demander au président de la république la mise en liberté des acteurs politiques mis en prison. A l’issue de la collecte, sur les 1000 signatures recherchées, plus de 1500 signatures sont recueillies et transmises au chef de l’Etat.

Un mois après le lancement de la pétition pour la libération des prisonniers politiques, beaucoup de béninois ont répondu à l’attente de l’initiateur de la pétition. Plus de 1500 béninois sur l’ensemble du territoire national ont signé le document. Un objectif largement atteint selon l’appréciation de l’initiateur qui n’a pas caché sa satisfaction.

A lire aussi: Cosi-Bénin, « l’imposition du pass-vaccinal est une violation des dispositions législatives… »

Après la clôture de la pétition, le document a été transmis au président de la République SEM Patrice Talon par voie d’huissier. Une nouvelle étape dans le dégel de la crise qui donne à Richard Boni Ouorou, le sentiment d’avoir fait une nouvelle avancée. « Je suis plus motivé que jamais, et j’aimerais que vous le soyez tout autant que moi. J’ai des raisons de penser que le Bénin amorce quelque chose de socialement prometteur« , se réjouit-il dans un post sur son canal favori.

Initiateur d’un projet de convergence, une initiative lancée au lendemain de l’élection présidentielle dont l’objectif est de parvenir à la résolution de la crise politique qui secoue le pays depuis 2019 à travers la libération des détenus politiques et le retour au pays des exilés.

Incompris sur sa démarche, il sera attaqué par les personnalités politiques favorables au gouvernement du président Patrice Talon. Mais les critiques n’ont pas désamorcé sa détermination à travailler pour le retour de la paix et la cohésion sociale au Bénin. Il travaillera d’ailleurs à une rencontre entre Yayi Boni et Patrice Talon.

« En poursuivant le peureux, tôt ou tard il se retournera; nous avons intérêt, populations et pouvoirs publics, à éviter le chaos qui est toujours possible« , a affirmé Richard Boni Ouorou dans l’expectative de la suite qui sera donnée du document transmis au président de la République par voie d’huissier.