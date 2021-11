Bénin – Criet: rebondissement dans les dossiers Aïvo et Madougou

La Commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a fini son travail sur les dossiers des opposants Joël Aïvo et Reckya Madougou. De sources concordantes, la Commission a déjà déposé son rapport et les dossiers renvoyés en jugement.

Les juges de la Criet pourraient reprendre bientôt les procès de Joël Aïvo et de Reckya Madougou. Les deux dossiers avaient été renvoyés en instruction, mais ils sont de retour sur la table de la Cour pour des procès à l’issue desquels les présidentiables d’avril 2021 seront fixés sur leur sort.

Pour rappel, Joël Aïvo a été arrêté le 15 avril 2021, dans une embuscade, sur le pont de Godomey et déposé en prison depuis le 16 avril. Il a été le candidat désigné du Front pour la restauration de la démocratie (FRD), à la présidentielle d’avril 2021. Recalé pour faute de parrainages, l’universitaire avait protesté et dénoncé une élection exclusive. Il est accusé de « blanchiment de capitaux et d’atteinte à la sûreté de l’État ».

Reckya Madougou, quant à elle, avait été aussi arrêtée presque dans les mêmes conditions que Joël Aïvo. De retour d’un meeting politique, elle avait été coincée et embarquée par un détachement de la police républicaine sur le pont de Porto-Novo. Désignée pour porter la candidature du parti Les Démocrates en avril 2021, elle a été aussi recalée pour défaut de parrainages.

Ex-ministre de la justice du président Boni Yayi, Reckya Madougou est accusée d’avoir financé un projet d’actes terroristes. Selon le Procureur spécial de la Criet, ces actes auraient été commandités pour déstabiliser l’élection présidentielle d’avril 2021.