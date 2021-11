Bénin – CEP: le gouvernement dénonce un « rançonnement impitoyable » des parents d’élève

Le Ministre des enseignements maternel et primaire (MEMP) alerte sur des cas de rançonnements dans des écoles primaires publiques et privées dans le cadre de la constitution des dossiers de candidature au Certificat d’Etude Primaire (CEP). Dans un communiqué datant du 24 novembre 2021, Karimou Salimane invite les auteurs de ces agissements à y mettre rapidement fin.

Les frais réglementaires fixés par la note de service N°2667/MEMP/DC/SGM/SP du 06 novembre 2017 s’élèvent au total à 1 500 francs CFA, à raison de 200 francs CFA pour le relevé de notes, 500 francs CFA pour l’inscription et 800 francs CFA pour l’établissement de la carte scolaire. Malgré cet encadrement des frais, certaines écoles prennent de grosses sommes auprès des parents en violation flagrante de la note.

Selon le ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou, des écoles privées et publiques rançonnent impitoyablement les parents d’élèves, en fixant de façon fantaisiste et selon leurs caprices, les frais de constitution de dossiers de candidature du CEP allant de trois mille (3000) jusqu’à concurrence de dix mille (10 000) francs CFA. « Point n’est besoin de rappeler que ces manières de faire contrastent avec l’éthique et la morale professionnelle », a écrit le ministre.

Salimane Karimou invite les parents d’élèves à dénoncer les écoles qui excellent dans ces pratiques « dénuées de toute vertu » et qui sapent les efforts du gouvernement à leur amoindrir les charges. Les Chefs de Régions Pédagogiques (CRP) et les Conseillers Pédagogiques (CP) sont instruits pour suivre de près le processus de constitutions des dossiers dans les écoles afin de mettre fin aux rançonnements.