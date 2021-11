Bénin: carambolage entre un bus et plusieurs voitures à Godomey (vidéo)

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la matinée de ce vendredi 19 novembre 2021 à Godomey. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée sur place.

Très tôt dans la matinée de ce vendredi, les usagers de la voie Calavi-Cotonou ont fait un parcours de combattant pour circuler. Cette perturbation observée dans le déplacement des usagers est due à un accident, survenu à hauteur de l’échangeur de Godomey.

Il s’agit visiblement d’un carambolage entre un bus et plus d’une dizaine de voiture. D’énormes dégâts ont été enregistrés. Jusqu’à 12 heures, la circulation n’était toujours pas fluide. La police républicaine s’active pour rendre facile le déplacement des biens et des personnes sur le tronçon.