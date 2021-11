Bénin : Canal + offre son décodeur HD à 1000F CFA

Pour permettre à tous les béninois de profiter du meilleur de la télévision et d’une programmation incroyable, le groupe Canal+ a rabaissé le prix du décodeur. Depuis le 19 novembre 2021, le décodeur est à 1000F CFA à partir d’un mois d’abonnement à la formule Evasion.

Depuis le 19 novembre 2021, chaque réabonnement à Partir de la formule de 5000F donne immédiatement accès à la formule de 40.000F pendant 15 jours. En plus de cela, la direction générale de Canal+ Bénin a annoncé ce mercredi, 24 novembre 2021, que le décodeur est maintenant à 1000F à partir d’un mois d’abonnement à la formule Evasion de 10.000F avec la parabole offerte.

« A partir du moment où vous vous réabonnez, vous avez 15 jours de chaînes bonus à la formule Tout Canal », a précisé Yacine Alao, directrice Générale de Canal+ Bénin. Selon elle, c’est une offre exceptionnelle. C’est pourquoi, elle invite tous le abonnés à se rendre aux points de vente ou via Mobile Money pour se réabonner le plus vite que possible et profiter de l’intégralité de l’offre Canal+.

« La deuxième offre promotionnelle est notre décodeur HD à 1000F CFA au lieu de 5000F CFA », a annoncé Yacine Alao. Cette offre démarre ce jeudi 25 novembre 2021 et prendra fin le 24 décembre 2021. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, c’est le moment de saisir cette opportunité pour pouvoir rentrer dans la famille Canal+ », a-t-elle recommandé avant de souhaiter d’excellente fête de fin d’année de préférence sur les antennes de Canal+ à leurs anciens et nouveaux abonnés.