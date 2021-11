Bénin: Boni Yayi remercie Patrice Talon pour le retour des trésors royaux spoliés par la France

L’ancien président Boni Yayi se réjouit du retour des biens culturels. Dans un post publié sur sa page Facebook ce mardi 09, il a remercié le président Patrice Talon pour les diligences accomplies dans le cadre de cette restitution, qui devient réalité après un long processus.

Boni Yayi s’est prononcé ce jour sur le retour de 26 œuvres pillées lors de la période coloniale. Pour l’ancien président, c’est une première dans l’histoire. « Pour la première fois dans l’Histoire , la France restitue certaines des œuvres pillées à une de ses anciennes colonies . Chose impossible hier, une réalité aujourd’hui, avec comme bénéficiaire, le Bénin qui en devient pionnier à une telle échelle », a-t-il écrit.

Pour le prédécesseur de Patrice Talon, cette restitution de biens culturels est une manière de prouver « à nos aïeux que le combat pour la liberté et la maitrise de notre Histoire passée, présente et à venir, n’a jamais été abandonné », a précisé Boni Yayi.

Il remercie le président Patrice Talon pour les démarches menées et le peuple Béninois pour son attachement à sa culture et à son patrimoine. L’ex-Chef d’État n’a pas manqué de saluer le courage et l’esprit du président français Emmanuel Macron. Boni Yayi est annoncé au Palais de la Marina pour la cérémonie d’accueil des 26 œuvres, mais il serait hors du pays et ne pourrait donc pas être là.