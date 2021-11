Bénin – Avocat molesté: « affirmations approximatives et inexactes », le Barreau répond à Mètonou

Après la sortie médiatique du Procureur spécial (PS) de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) sur l’interpellation de Me Enosch Chadaré, l’Ordre des avocats est revenu à la charge. Dans un « droit de réponse » publié ce jeudi 11 novembre, le Barreau réplique et attaque les arguments de Mario Mètonou.

Selon le Barreau, les déclarations du Procureur spécial pour justifier l’arrestation de Me Enosch Chadaré lors de l’opération de saisie de 2,5 tonnes de cocaïne, contiennent des affirmations approximatives et inexactes. Sur plusieurs points du communiqué du magistrat, les avocats ont apporté des éléments contradictoires.

Sur la violation du double cordon de sécurité et la violence verbale que l’avocat aurait opposé aux enquêteurs, le Barreau fait quelques observations. Pour l’Ordre des avocats, « il est ubuesque de dire qu’un simple individu non armé ait pu franchir un double cordon de sécurité constitué de militaires et de policiers, spécifiquement mis sur pied pour une opération aussi sensible ».

Sur l’accusation de violence verbale et physique

Selon les dires du Procureur spécial Mario Mètonou, Maître Chadaré aurait opposé à l’équipe d’intervention une violence verbale et physique. L’Ordre a clairement du mal à croire à cette affirmation du Procureur.



Quels que soient le caractère et la force physique d’un individu, on a du mal à croire qu’il ait pu opposer une violence physique et verbale à un dispositif sécuritaire aussi musclé et dissuasif que celui dit avoir mis sur pied le Procureur Spécial. Me Igor Cécil Sacramento, Bâtonnier

Mieux, le Bâtonnier se dit surpris par les accusations du Procureur, connaissant la nature pondérée de son confrère incriminé. « Au demeurant, pour qui connaît bien la nature pondérée du Confrère incriminé en cette affaire, on est d’autant plus surpris de cette accusation du Procureur Spécial », a-t-il dit.

Sur le prétendu enregistrement filmé des opérations

Me Enosch Chadaré est aussi accusé d’avoir filmé les opérations de l’équipe d’intervention. Sur ce point, le Barreau exige des preuves. Pour l’Ordre des avocats, le téléphone du mis en cause ayant été confisqué pendant des heures, la police devrait pourvoir facilement retrouver la preuve du supposé enregistrement vidéo.

L’Ordre des avocats parle d’une amputation tendancieuse et attend toujours que des preuves soient apportées.

« Me Enosch Chadaré est le Conseil habituel du mis en cause »

Contrairement à ce qu’a dit le Procureur spécial, les avocats affirment dans leur droit de réponse que Maître Enosch Chadaré est le Conseil habituel du mis en cause vers qui il s’est porté sur les lieux. Il aurait fait ce déplacement « à la demande de ce dernier (mis en cause) après que des individus non identifiés sont venus le chercher à son bureau à Akpakpa ».

Dans la déclaration signée de Me Igor Sacremento, les avocats précisent qu’ « il n’est point besoin qu’un mis en cause soit en état d’arrestation pour être assisté d’un avocat ».

Le Procureur spécial de la Criet dans ses arguments justificatifs de l’interpellation et la garde à vue de l’avocat, fait savoir que ce dernier serait plutôt le Conseil du sieur Philippe Assah, actuellement recherché par la police dans une autre affaire de drogue. Là encore, Mario Mètonou a tout faux selon le Barreau.

Il n’y a rien de plus inexact que cette affirmation : Maître Enosch Chadaré n’est ni le Conseil habituel de Monsieur Philippe Assah ni son conseil en cette affaire. Me Igor Sacremento

Bien au contraire, le Bâtonnier avance des preuves pour montrer que Maître Chadaré a conduit et conduit actuellement contre le nommé Philippe ASSAH plusieurs procédures.

Pourquoi Me Enosch Chadaré n’a pas déféré à la convocation de la police ?

Mario Mètonou reproche à l’avocat de n’avoir pas répondu à la convocation de la police à la fin de la garde à vue. L’Ordre des avocats du Bénin s’étonne de cette déclaration du Procureur et précise ce qu’il a fait à ce sujet.

L’Ordre des Avocats du Bénin a pris le soin de dire au Procureur Spécial près la CRIET et ou Procureur Général d’inviter la police à se conformer aux règles organisant la convocation d’un avocat dans l’espace UEMOA.

En effet, l’article 6 du règlement N°05/CM / UEMOA du 25 septembre 2014 dispose ainsi qu’il suit en ses alinéas 1 et 2: « Les Avocats dans l’exercice de leur profession, bénéficient de l’immunité de parole et d’écrit. Ils ne peuvent être entendus, attestés ou détenus sans ordre du Procureur Général près la cour d’appel ou du Président de la Chambre d’accusation du Bâtonnier préalablement consulté… ».

A travers le communiqué du Procureur spécial de la Criet, l’Ordre des avocats dit avoir été convaincu de ce que, en violation de la loi, un avocat, dans l’exercice de sa profession, a été interpellé, violenté, gardé à vue, sans qu’aucune infraction ne lui a été notifiée jusqu’à son relâchement.