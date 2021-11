Bénin: au delà des trésors royaux, Richard Boni Ouorou fait une demande à Talon

Ce mardi 09 Novembre 2021, le chef du gouvernement béninois, Patrice Talon a procédé avec son homologue français, Emmanuel Macron à la la signature de l’acte de transfert de propriété des 26 trésors royaux restitués au Bénin. Si le politologue Richard Boni Ouorou est admiratif de la ténacité du président de la République du Bénin, il l’invite à aller au delà de ces trésors royaux et à renforcer davantage l’unité nationale.

La restitution des œuvres historiques et traditionnelles de notre pays par la France ancienne puissance coloniale exécrable fait de Monsieur Patrice Talon si on devait le rappeler encore un héros, rare, par ces temps qui courent, indique le politologue dans une publication sur son profil Facebook.

Dans cette France où le désespoir économique a mis au rang des discours prioritaires la xénophobie et l’ignorance d’un certain Eric Zemmour, dans cette France, vous avez osé dire en tout Africain, votre insatisfaction et votre espoir que très vite et très prochainement, les œuvres qui y demeurent encore rejoignent leur terre ( Ogou, etc.), se réjouit le consultant vivant au Canada.

« Malgré toute la colère qui m’anime quand je pense à vous et aux maux que subissent les Béninois et les Béninoises à cause de vos politiques trop brutales, je dois avouer que j’ai été séduit par la démarche. Votre ténacité relative plusieurs fois mise à l’épreuve a tenu bon. C’est à votre avantage et cela participera j’en suis certain à faire contrepoids au moment de votre bilan global« , fait remarquer Richard Boni Ouorou.

Mais en dépit de ce sentiment de fierté et d’admiration, le politologue béninois vivant au canada estime que la satisfaction serait complète si le président Patrice Talon pouvait aller plus loin. » Mais il n’y a pas que cela qui me séduit ces derniers temps, il y a aussi cette ouverture que vous prônez pour la désescalade; la libération entamée des prisonniers d’opinions juste après la liste et les éléments que nous vous avons envoyés est un geste fort louable et nous espérons que vous puissiez continuer dans ce sens » recommande-t-il.

