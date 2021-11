Bénin – Attribution de fréquences par la HAAC: la « 106.0 » retirée à « Soleil fm », accordée à « Bip fm »

Soleil fm est définitivement sorti de l’espace médiatique radiophonique au Bénin. A travers la décision n°21-042/Haac en date du 3 novembre 2021, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) a rendu publique la liste des nouvelles stations de radios commerciales ou non, retenues au terme de l’avis d’appel à candidatures de 2020. Sur la liste, il est constaté que la fréquence « 106.0 », précédemment attribuée à soleil fm, est désormais accordée à la nouvelle radio Bip fm.

Qu’il vous souvienne qu’en décembre 2019 à la suite d’une décision de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, la chaine de radio, Soleil fm (106.0) a suspendu ses émissions. Il est reproché au promoteur de n’avoir pas fait les démarches nécessaires pour le renouvellement en personne de la licence de sa radio .

Pourtant, le directeur de la radio, Jérôme Kassa avait commencé à faire les démarches pour renouveler la licence de cette radio privée. Mais il sera arrêté dans on élan. Pour les autorités de la haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication, il n’était pas la personne appropriée pour cette démarche. La HAAC souhaite en effet voir en personne le promoteur de la radio, l’homme d’affaire Sébastien Ajavon qui était entre temps en exil politique après s’être condamné par la CRIET à une lourde peine d’emprisonnement dans un dossier de trafic de cocaïne.

La procuration donnée par l’opérateur économique pour se faire représenter dans cette démarche devant la haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication, n’a rien changé dans la position de l’organe de régulation. « Nous allons nous rapprocher de la HAAC parce qu’il faut respecter les institutions. Évidemment, notre intention n’était pas de la blesser dans son orgueil et nous la prions de bien vouloir rouvrir l’antenne car ce n’est pas bon pour le pays et ce n’est pas bon pour nous. Si nous avons fauté quelque part, qu’on nous le dise afin qu’on puisse corriger et avancer », avait martelé en son temps Jérôme Kassa

Ainsi, des dizaines de milliers d’auditeurs de cette radio à grande écoute sont privés de leurs émissions depuis le 18 décembre 2019. Il faut préciser que cette radio était l’une des rares qui a des opinions assez critiques contre le régime en place. D’ailleurs, le promoteur de la radio, allié au départ au président de la République en est devenu l’un des opposants. C’est donc logiquement que dans l’opinion, bon nombre de béninois trouvent dans la démarche de la HAAC, une démarche politique.

Mais le gouvernement s’en défend. Selon son ministre porte parole d’alors et actuellement préfet du département du Littoral, « la procédure de renouvellement de licence aurait été initiée par le directeur de la radio en violation flagrante de la réglementation qui exige que ce soit le promoteur qui le fasse. Mais le gouvernement est totalement étranger pour l’instant à ce qui se passe entre l’autorité de régulation, seule attributaire des fréquences, et cette radio Soleil FM », a confié Alain Orounla à la radio DW.

La fréquence 106.0 échappe définitivement à Soleil fm…

A travers la décision n°21-042/Haac en date du 3 novembre 2021, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) a rendu publique la liste des 40 nouvelles stations de radios commerciales ou non qui ont bénéficié de nouvelles fréquences. Au titre des fréquences attribuées, figure le 106,0 attribué à un nouveau promoteur.

Ainsi, la radio soleil fm perd définitivement sa fréquence qui est désormais attribuée à Bip fm, une nouvelle chaîne de radio. Ainsi, l’exil politique de l’homme d’affaire Sébastien Ajavon n’a pas été bénéfique pour lui car bon nombre de ses initiatives sont en souffrance dans le pays.