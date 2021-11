Bénin – Assemblée: le 5è rapport d’activités de Louis Vlavonou adopté à l’unanimité

Le cinquième rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a été adopté à l’unanimité par les parlementaires ce mardi 02 novembre 2021. Ledit rapport couvre la période allant du 1er Avril au 30 septembre 2021.

Pour la cinquième fois consécutive, les députés adoptent à l’unanimité le rapport d’activités de Louis Vlavonou. Pour lui, ce geste de ses collègues est un signe de soutien indéfectible dans l’accomplissement de sa mission républicaine. « Je reste convaincu que nous sommes sur la bonne voie et je peux, une fois encore, compter sur mes chers collègues, honorables Députés de la huitième législature pour hisser notre parlement au rang des institutions modernes et respectables », a-t-il dit.

Le rapport fait le condensé des actions menées par le Bureau de l’Assemblée nationale sous la présidence de Louis Vlavonou sur la période allant du 1er Avril au 30 Septembre 2021. On y retrouve principalement le point législatif (les différentes lois votées), les décrets et ratifications des conventions de financement.

Au chapitre des lois adoptées, on peut noter entre autres : la loi n°2021-04 portant protection et règles relatives au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction en République, votée le 24 juin 2021. Quant aux autorisations de ratification, il y a par exemple la loi n°2021-05 portant autorisation de ratification du traité portant création de L’Agence africaine du Médicament (adoptée le 29 juin 2021) ; Loi n°2021-06 portant autorisation de ratification de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAC).