Bénin: 198 universitaires africains à la quête du titre de « maître de conférences agrégé du CAMES »

Le 20e Concours d’agrégation des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (SJPEG) se tiendra du 4 au 17 novembre 2021 à Cotonou, au Bénin. Un total de 198 candidats africains, prennent part à ce Concours d’agrégation en vue de prétendre au grade de « maître de conférences agrégé du CAMES ».

Un total de 198 candidats africains, ayant le grade de « maîtres-assistants du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) », prennent part à la 20e édition du Concours d’agrégation des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (SJPEG), en vue de prétendre au grade de « maître de conférences agrégé du CAMES », après accréditation de leurs compétences dans leurs disciplines par un jury international de 38 membres.

Les candidats sont repartis ainsi qu’il suit :

Sections Nombre de candidats Droit Privé 41 Droit Public 33 Histoire des Institutions 5 Sciences de Gestion 44 Sciences Économiques 62 Sciences Politiques 13 TOTAL 198

S’exprimant au lancement des épreuves de ce concours, le ministre d’Etat du Bénin, Abdoulaye Bio Tchané, a estimé que cet événement permettrait aux pays membres du CAMES, d’avoir un vivier d’excellence pour leur système universitaire.

« Cette 20e session du concours d’agrégation permettra la sélection de ceux qui auront le devoir d’éduquer et de former les esprits de nos enfants, de la jeune génération, dans les domaines des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. La responsabilité est donc immense pour les jurys dont les membres ont été choisis avec grand soin, par les instances du CAMES, pour que les exigences d’excellence propre au concours d’agrégation ne soient pas démenties », a-t-il indiqué.