Bénin: 02 femmes enceintes et un homme tués dan un accident

Trois personnes dont deux femmes enceintes sont passées de vie à trépas dans un accident de la circulation à Tchaourou. Le drame est survenu dans la soirée du lundi 29 novembre 2021.

Accident mortel dans la commune de Tchaourou. Selon le bilan présenté par Frissons radio, trois personnes dont deux femmes enceintes sont mortes. Les décès sont intervenus avant l’arrivée des secours.

L’accident s’est produit à Kikparé, non loin du parking des gros-porteurs. L’un des chauffeurs des véhicules impliqués s’est rendu à la police pour des constats d’usage. Le conducteur du second véhicule s’est enfui et reste pour le moment introuvable.