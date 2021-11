Autriche: toutes les personnes non-vaccinées confinées, des amendes prévues pour les contrevenants

Face au nombre inégalé de cas détectés, l’Autriche est le premier pays à annoncer l’entrée en vigueur d’un confinement uniquement pour les personnes non-vaccinées. Des amendes jusqu’à 30.000 euros sont prévues pour les contrevenants. La mesure sera applicable dès ce lundi, à partir de l’âge de 12 ans.

L’Autriche confine dès ce lundi 15 novembre 2021 les personnes non-vaccinées ou qui n’ont pas contracté récemment le Covid-19, une mesure inédite au sein de l’Union européenne qui vise à endiguer le nombre record de nouveaux cas. Environ 65 % de la population a un schéma vaccinal complet en Autriche, un chiffre inférieur à la moyenne européenne de 67 % et loin de pays comme l’Espagne (79 %) ou la France (75 %).

Ce sont deux millions de personnes qui sont concernées par cette mesure. Elle s’applique dès l’âge de 12 ans. Ces Autrichiens n’auront pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux. Une exception existe également pour les cas de violences au domicile, rapporte le quotidien autrichien Der Standard.

Que risquent les contrevenants ?

Les contrevenants risquent 500 € d’amende, et ceux qui refuseraient de se soumettre aux inspections trois fois plus, c’est-à-dire 1 450 €. Les patrons des magasins qui n’auront pas effectué le contrôle du contrevenant au moment de son entrée dans leur boutique risquent quant à eux une peine beaucoup plus lourde qui peut aller jusqu’à 3 600 €.

Pour ceux qui organisent une réunion ou un rassemblement, une amende pouvant aller jusqu’à 30.000 euros est prévue. Plus de 13.000 nouveaux cas ont été enregistrés samedi dans ce pays de 9,8 millions d’habitants, au plus haut depuis le début de la pandémie. Très concrètement, les personnes concernées n’auront pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux.