Attentat contre le Premier ministre irakien, un drone explosif attaque sa résidence

Le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a été victime d’un attentat de drone mais a réussi à s’en sortir indemne, a annoncé dimanche l’armée irakienne. Cette attaque survient alors que le pays est en proie à des troubles liés aux élections parlementaires tenues le mois dernier.

L’agence de presse officielle irakienne INA, citant le Security Media Center lié à l’armée a rapporté qu’un drone chargé d’explosifs a été utilisé pour attaquer la résidence du Premier ministre irakien al-Kadhimi dans la zone verte de la capitale Bagdad.

« Le Premier ministre n’a subi aucun préjudice et il est en bonne santé », a déclaré le centre des médias. « Les forces de sécurité prennent les mesures nécessaires concernant cette tentative ratée », a-t-il ajouté sans donner de détails.

Le miraculé lui-même s’est exprimé peu de temps après l’attaque et a indiqué que « Je vais bien, Dieu merci parmi mon peuple ». Il a également appelé « tout le monde au calme et à la retenue pour l’Irak ». Al-Kadhimi a publié plus tard, un message télévisé indiquant que « ma maison a subi une agression perfide. Je le suis et ceux qui travaillent avec moi sont en très bon état ».

« Les missiles et les drones traîtres ne construisent pas de pays et d’avenir », a-t-il ajouté en parlant à côté du drapeau irakien. « Nous travaillons à la construction de notre pays en respectant l’État et ses institutions et en établissant un avenir meilleur pour tous les Irakiens », indique-t-il.