Attaque terroriste à Liverpool, la police antiterroriste déployée et trois personnes arrêtées

Les forces de police du Royaume Uni ont mis la main sur plusieurs personnes en rapport avec une explosion qui a eu lieu devant un hôpital de Liverpool, tuant une personne. Les autorités britanniques ont déclarée l’explosion, attaque terroriste.

Un mort et un blessé dans un attentat à la voiture piégée en plein cœur de la ville anglaise de Liverpool. Selon les informations rapportées par la police britannique, l’explosion impliquait un taxi à l’hôpital pour femmes de Liverpool dimanche matin. Dans un communiqué, elle indique que le véhicule, « s’est arrêté à l’hôpital peu de temps avant l’explosion ».

« Le travail est toujours en cours pour établir ce qui s’est passé et pourrait prendre un certain temps avant que nous soyons en mesure de confirmer quoi que ce soit », indique le communiqué de la police du Merseyside. Le même document indique que le passager du taxi est décédé et le conducteur était soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Les forces de la police antiterroriste ont indiqué avoir arrêté trois personnes en vertu des lois antiterroristes, après l’explosion. Les hommes, âgés de 21 à 29 ans, étaient détenus dans le quartier de Kensington, dans le nord-ouest de l’Angleterre. A la suite de l’explosion, une autre rue résidentielle de la ville a été bouclée par les forces de l’ordre mais aucune information n’a été divulguée sur l’opération.

La police antiterroriste a déclaré que l’explosion était une attaque terroriste. La ministre britannique de l’Intérieur, la ministre de l’Intérieur Priti Patel, a déclaré qu’elle « était régulièrement tenue au courant de l’horrible incident ».