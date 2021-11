Amélioration du climat de sécurité: le Togo assainit le secteur Nord-Est de Lomé

Après avoir mené une série d’opérations de lutte anticriminalité sur toute sa zone frontalière Ouest, pour l’amélioration du climat de sécurité, de protection des populations et de leurs biens face à la montée de nouvelles menaces sécuritaires, le Togo a, cette fois-ci, entrepris des opérations de lutte anti-criminalité au Nord-Est de Lomé.

Les forces de défense et de sécurité ont effectué le week-end écoulé, une nouvelle opération de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. L’intervention, avalisée par les autorités judiciaires, a concerné le secteur Nord-Est de la capitale (Kégué et environs).

Au terme des bouclages, contrôles d’identité et visites domiciliaires, 30 personnes ont été interpellées, une soixantaine d’engins roulants saisies, de même que des objets et substances illicites (pétards, psychotropes). Des enquêtes complémentaires seront effectuées par la Gendarmerie nationale. Depuis le début de l’année, près d’une douzaine d’opérations similaires ont été effectuées dans plusieurs localités du territoire. L’objectif, a de nouveau rappelé le ministre de la sécurité et de la protection civile, est de “préserver la paix et la sécurité dans le pays”.

Du mercredi 22 au samedi 25 septembre 2021, le Togo avait mené une série d’opérations de lutte anticriminalité sur toute sa zone frontalière Ouest. A l’issue des interventions (bouclage, contrôle d’identité et visites domiciliaires) dans l’ensemble des localités, 19 personnes ont été interpellées, de nombreuses armes, véhicules, objets illicites et divers effets militaires ont été saisis. Les opérations étaient également accompagnées de nouvelles actions civilo-militaires.