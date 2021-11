Alassane Ouattara en France pour le rendez-vous annuel sur la paix

Alassane Ouattara a quitté Abidjan, ce mercredi 10 novembre 2021, pour Paris (France) où il prendra part, à l’invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, à la 4e édition du Forum de Paris sur la Paix qui se tiendra du 11 au 13 novembre 2021.

La présidence ivoirienne a annoncé ce mercredi, le départ du président Alassane Ouattara pour Paris. En France, il prendra part au Forum annuel sur la paix du 11 au 13 novembre. Le 12 novembre, il va participer à la célébration du 75e anniversaire de l’UNESCO. Dans son agenda, il est également prévu des entretiens avec des chefs d’Etat et personnalités diplomatiques.

Le Forum de cette année vise à stimuler une reprise économique plus solide et plus inclusive, en s’attaquant aux fractures qui minent la gouvernance mondiale, en proposant des initiatives pour mieux gérer les biens communs mondiaux et en mettant en avant de nouveaux principes d’actions pour le monde post COVID-19.

Le Forum de Paris sur la paix est un événement international portant sur les questions de gouvernance mondiale et de multilatéralisme, tenu chaque année en France, à Paris. La troisième édition du Forum a lieu du 11 au 13 novembre 2020 sur une plateforme numérique, sous la présidence de Pascal Lamy.