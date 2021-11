Afrique de l’Ouest: plusieurs manifestations annoncées contre la CEDEAO et la France

Le mouvement panafricaniste dirigé par Adama Ben Diarra a annoncé des manifestations contre la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la France. Les manifestations auront lieu dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest dans le mois de décembre.

Le président du mouvement panafricaniste Adama Ben Diarra, a lancé un appel à manifester pour le mois de décembre. Dans la sous-région, les manifestations auront lieu dans plusieurs pays, dont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal… L’objectif de ses mobilisations anti CEDEAO et la France, est de faire part aux dirigeants africains, les souhaits des populations de la CEDEAO.

« Nous allons sortir le vendredi 10 décembre, à la veille du sommet des chefs d’État de la CEDEAO. Nous sortirons pour dire aux chefs d’État de la CEDEAO ce que nous voulons pour notre pays. Le Niger et le Burkina vont sortir le 11 décembre. Le Sénégal aussi se prépare. On va suivre le sommet du 12 octobre étant au boulevard de l’indépendance. Si la CEDEAO sanctionne le Mali, nous allons, à notre tour, décidé des sanctions qui seront retenues à la taille de l’affront contre la CEDEAO et la France. Et nous allons rentrer automatiquement dans l’action », a déclaré Adama Ben.