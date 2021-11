Afghanistan: les Talibans arrêtent un homme qui aurait vendu près de 130 femmes

Un homme qui a prétendument vendu des dizaines de femmes dans le nord de l’Afghanistan, a été arrêté par les talibans, ont annoncé mardi des responsables.

Selon les informations, un individu a été mis aux arrêts par les talibans lundi dans la province septentrionale de Jawzjan. Il est accusé d’avoir dupé et vendu plusieurs femmes dans le pays. « Nous en sommes encore aux premières étapes de l’enquête. Nous espérons en savoir plus sur cette affaire plus tard », a indiqué Damullah Seraj, le chef de la police provinciale des talibans.

De son côté, le chef de la police du district de Jawzjan Mohammad Sardar Mubariz, a indiqué à l’AFP que l’homme ciblerait les femmes pauvres désespérées pour leur promettre d’améliorer leur situation. Après avoir dit qu’il leur trouverait un mari riche, il les déplacerait dans une autre province où elles seraient plutôt vendues en servitude. Il aurait ainsi fait le trafic d’environ 130 femmes, rapporte Al Arabya.

Le crime, le népotisme et la corruption ne sont pas nouveaux en Afghanistan, mais la pauvreté croissante sape la prétention à la légitimité du gouvernement taliban. Depuis leur retour au pouvoir il y a environ trois mois, les talibans tentent de contenir une vague de crimes tels que les vols et les enlèvements dans les grandes villes. Mardi, le ministère de l’Intérieur des talibans a annoncé que 60 personnes, dont des membres du département des passeports, avaient été arrêtées pour avoir falsifié des documents afin d’obtenir des passeports.