Afghanistan: explosion meurtrière dans une mosquée lors de la prière du vendredi

Une explosion a frappé une mosquée dans la région de Spin Ghar, dans la province de Nangarhar, dans l’est de l’Afghanistan, pendant la prière du vendredi, blessant au moins 12 personnes, selon un habitant et un responsable taliban. Un responsable taliban anonyme a déclaré à l’agence AFP que l’explosion avait fait des morts et des blessés. « Je peux confirmer une explosion pendant les prières du vendredi à l’intérieur d’une mosquée dans le district de Spin Ghar », a déclaré le responsable.

Atal Shinwari, un résident de la zone, a déclaré à Reuters que l’explosion s’est produite vers 13h30, heure locale, lorsque des explosifs apparemment situés à l’intérieur de la mosquée ont explosé. Un autre résident a fait un récit similaire.

L’explosion est une nouvelle attaque contre une mosquée chiite après qu’un puissant attentat à la bombe à Kandahar a tué au moins 63 personnes et en a blessé plus de 80 autres, tandis qu’avant cela, une explosion a tué 60 personnes dans une mosquée à Kunduz.

Blast took place during Friday prayers in a mosque in Tarli area of Spin Ghar district of Nangarhar. Initial reports suggest dozens killed and injured. Developing. #Afghanistan pic.twitter.com/CFdputtyZE