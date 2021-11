Actualisation de données foncières à Cotonou: l’opération lancée dans 5 arrondissements

Dans le cadre du projet de modernisation de l’administration foncière (PMAF), il est prévu la collecte et l’actualisation de données foncières dans certaines Communes du pays. Dans celle de Cotonou, la capitale économique du Bénin, l’opération sera bientôt lancée dans cinq arrondissements.

C’est à travers un communiqué en date du lundi 15 Novembre 2021, que l’autorité municipale de Cotonou a porté à l’attention des populations des arrondissements concernées par l’opération de collectes de données foncière, à réserver un bon accueil aux membres du cabinet de géomètre-expert « BEGIE » retenu pour l’opération d’actualisation de données.

Les 9ème, 10ème, 11ème, 12ème et 13ème arrondissements de la ville de Cotonou sont ceux retenus pour cette phase de collectes et d’actualisations de données foncières. Il faut préciser que le projet est conduit par l’agence national du domaine et du foncier (ANDF) avec l’appui technique et financier de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas.

Communiqué de la Commune de Cotonou

Le Maire de la Ville de Cotonou porte à la connaissance du public que l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) met en œuvre, avec l’appui technique et financier de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, le Projet de Modernisation de l’Administration Foncière (PMAF).

Dans ce cadre, il est prévu la collecte et l’actualisation de données foncières dans certaines communes du Bénin dont celle de Cotonou. A cet effet. le cabinet de géomètre-expert BEGIE a été retenu pour procéder à l’actualisation des données foncières dans les 9ème, 10ème, 11ème, 12ème et 13ème arrondissements de la ville de Cotonou, en vue de leur enregistrement au cadastre national.

Le Maire invite par le présent communiqué, les populations des arrondissements sus cités ainsi que celles qui y détiennent des biens fonciers et immobiliers, à réserver un accueil chaleureux aux équipes du cabinet BEGIE, et à leur faciliter la mission qui leur est confiée.

