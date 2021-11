Accueil des 26 trésors royaux au Bénin: Eugène Azatassou justifie l’absence de Nicéphore Soglo

Attendu le mercredi dernier au palais de la présidence de la République pour participer à la cérémonie d’accueil des 26 trésors royaux restitués par la France au Bénin, l’ancien président Nicéphore Soglo a brillé par son absence. Une absence qui se justifie selon Eugène Azatassou, vice-président du parti « Les Démocrates ».

Depuis la restitution des 26 trésors royaux par la France au Bénin, l’ancien président Nicéphore Soglo ne s’est pas encore prononcé sur cette actualité qui a un temps soit peu fait oublier la crise socio-politique pour réunir les fils et filles de l’ex Dahomey aujourd’hui Bénin autour des reliques de leurs ancêtres. Invité à participer à la cérémonie d’accueil, l’ancien chef d’Etat a décliné également l’invitation. Si Boni Yayi, aussi absent au palais de la République ce mercredi 10 Novembre a pu motiver son absence, Hercule s’est simplement muré dans le silence.

Une posture que comprend bien l’ex coordonnateur général de l’ancien parti forces cauris pour un Bénin émergent, Eugène Azatassou. Invité ce weekend sur une chaîne de télévision privée, l’ancien maire d’Agbangninzoun affirme qu’il comprend le choix de l’ancien président de la République. « …C’est un choix que moi je comprends… »; affirme Eugène Azatassou.

Pour lui, bien qu’il ne faut pas considérer comme un fait banal le retour de ces trésors royaux, la réalité du moment ne prêtait pas trop flanc à tout l’armada de communications qui a entouré l’événement. En évoquant la réalité, Eugène Azatassou fait allusion aux exilés et détenus politiques ainsi que les difficultés de survie que traverse les Béninois. « Je peux comprendre qu’un homme d’Etat comme Nicéphore Soglo décide de ne pas aller à cette cérémonie à cause de ces réalités, a fait savoir Eugène Azatassou qui a eu comme l’impression qu’en l’espace d’un instant, on faisait l’impasse sur le contexte du moment .

Nicéphore Soglo a bien été invité …

Avec l’absence du premier président de l’ère du renouveau démocratique au jardin du palais de la République où les 26 trésors royaux ont été accueillis, d’aucuns ont pensé que le vice-président du forum des anciens chefs d’Etat d’Afrique n’a pas été invité. Le doute sur son invitation a été levé ce jeudi 11 Novembre 2021 lors d’une conférence de presse conjointement menée par les ministres Aurélien Agbénonci du ministère des affaires étrangères et de la coopération et son collègue de la culture avec la contribution du porte parole du gouvernement.

Selon Léandre Wilfried Houngbédji, le président Patrice Talon a insisté pour que les deux anciens présidents de la République soient invités à la cérémonie officielle d’accueil des 26 trésors royaux. L’invitation a été donc transmise aux deux anciens présidents de la République, a rassuré le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement.

Appréciant l’absence du président Nicéphore Soglo, Wilfried Léandre Houngbédji indique que cela peut se comprendre que l’ancien chef d’Etat ait un contre temps qui ne lui a pas permis de faire le déplacement du palais de la présidence.