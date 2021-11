Accès à l’eau potable: le Japon accompagne le Bénin de 16 Milliards de francs CFA

Mettre à la disposition de toutes les populations béninoises de l’eau potable est un défi pour le gouvernement du président Patrice Talon. Dans ce cadre, le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, l’ambassadeur du Japon près le Bénin Takahiza Tsugawa et le représentant résident de la Jica Bénin par intérim, Kojiro Fujino ont procédé le mardi 16 Novembre 2021 à la signature de l’échange de notes et de l’accord de don pour le financement du projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable dans les départements du Couffo et du Plateau.

Ce projet dont le coût de mise en œuvre s’élève à 16 Milliards de francs CFA vise le développement de nouvelles sources d’eau, de construction des conduits de distribution d’eau et autres dispositifs d’approvisionnement en eau potable dans les départements du Couffo et du Plateau. Cette signature d’échange de notes fait suite à celle de janvier dernier d’un montant de 645 Millions de francs cfa consacrée au financement de l’étude de faisabilité dudit projet.

A lire aussi: Covid19: pour une projection de 40% de taux de vaccination en décembre 2021, le Bénin est 3,64%

Il faut préciser que le financement de ce projet entre dans le cadre de l’aide financière non remboursable du Japon contenu dans le plan national de développement du Bénin 2018-2025. Ainsi, mettre de l’eau potable à la disposition de tous les béninois fait partie des priorités du programme d’action du gouvernement du président Patrice Talon.

C’est donc à juste titre que lors de sa prise de parole, le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci affirme que celui qui donne de l’eau, donne la vie. « …Qui donne de l’eau, facilite aussi la réalisation de beaucoup d’autres projets. On ne peut pas développer notre agriculture sans l’eau… » a-t-il indiqué pour exprimer la reconnaissance du gouvernement à la partie japonaise.