69 morts dont un maire dans une violente attaque au Niger

Le bilan de l’attaque survenue au nord du Niger s’est alourdi avec au moins la confirmation de 69 personnes tuées dont une autorité locale. Les autorités maliennes ont annoncé un deuil de deux jours.

Au moins 69 personnes ont été tuées au nord du Niger par des hommes armés qui ont tendu une embuscade à un maire et à des membres de sa délégation, a indiqué jeudi soir un communiqué du ministre nigérien de l’intérieur Alkache Alhada. L’attaque a eu lieu mardi, alors que le maire de Banibangou traversait une zone rurale près de la frontière avec le Mali.

La région regorge de militants, dont de nombreux affiliés à la section locale de l’État islamique, mais personne n’a revendiqué la responsabilité de l’embuscade. Alhada a déclaré que 15 personnes avaient survécu à l’attaque et que le gouvernement essaie maintenant de les trouver et de les aider.

Des groupes armés se battent pour prendre le contrôle des régions frontalières appauvries du Niger, du Mali et du Burkina Faso, et veulent débarrasser les zones des militaires locaux et internationaux, rapporte Reuters.

L’Armed Conflict Location & Event Data Project a suivi la violence dans la région et a constaté qu’en 2021, sans compter l’attaque de mardi, des groupes islamistes ont tué plus de 530 civils dans des régions reculées du sud-ouest du Niger. Il y a eu plusieurs attaques rien qu’en août, dont une qui a fait 37 morts.

Le Niger est en proie à des attaques répétées dans le nord et dans le centre depuis que l’insurrection islamiste qui a envahi le Mali voisin, a progressivement atteint le pays sahélien. Plusieurs centaines de civils et de militaires ont été tués par les assaillants islamistes liés à Al Qaida et à Daech, des années durant. Les forces françaises déployées au Mali intervienne également au Niger et dans une partie de la région du Sahel mais la puissance de feu et la technologie militaire occidentale ne semble pas dissuader les terroristes.