Vladimir Poutine: «La domination séculaire de l’Occident cède la place à un système plus diversifié»

Lors de son intervention dans le cadre de la 18e réunion annuelle du Club de discussion de Valdaï, à Sotchi, le président russe Vladimir Poutine a indiqué que son homologue Joe Biden des Etats-Unis avait bien fait de se retirer d’Afghanistan et que la domination mondiale de l’occident était devenue obsolète.

Poutine évoqué plusieurs sujet d’actualité internationale liés à la géopolitique, l’économie mondiale et la géostratégie. Il a abordé la question du retrait des Etats-Unis et de leurs alliés d’Afghanistan après une vingtaine d’années de guerre sans résultat. Le président russe a analysé cette guerre et a déclaré que ce retrait américain était la meilleure chose à faire après les dégâts causés de part et d’autre par cette guerre. Il a également souligné qu’un nouvel ordre mondial était en gestation et que l’occident perdait de plus en plus de terrain dans sa domination du monde.

«La domination séculaire de l’Occident dans les affaires mondiales cède la place à un système beaucoup plus diversifié», a indiqué Poutine. Il a noté que les guerres menées par les États-Unis au cours des 20 dernières années avaient «causé des dégâts considérables dans les zones de ces opérations», et que la situation s’y était «dramatiquement détériorée».

«Pendant deux décennies, le pays le plus puissant au monde a mené des campagnes militaires dans deux Etats qui n’étaient absolument pas comparables à ce pays, à aucun niveau. Mais, en fin de compte, les Etats-Unis ont été obligés de mettre un terme à toutes ces opérations, sans avoir atteint aucun des objectifs qu’ils s’étaient fixés il y a 20 ans, au début des opérations. Ils ont quitté ces pays en subissant, et en causant, des dégâts considérables. En réalité, la situation n’a fait que s’aggraver», a analysé Poutine.

Après avoir donc fait remarquer l’échec de la guerre américaine en Afghanistan lors des 20 dernières années, le président russe a assuré que «Biden a bien fait de retirer ses troupes d’Afghanistan».