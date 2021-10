[Vidéo] Linda Hardy, sa tendre histoire d’amour avec Johnny : « C’est une belle personne »

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Linda Hardy, sa tendre histoire d’amour avec Johnny : « C’est une belle personne »

à 42 ans linda hardy est une femme comblée mariée depuis 2008 à un marchand d’art tu prénommé peter avec qui elle a eu un petit andrea en 2010 l’ex miss france a vécu une histoire d’amour avec l’one des chanteurs des français johnny hallyday invité mardi 18 octobre d’amande ascot pour son émission quotidienne sur france 2 simplement intitulé amanda linda hardy est livré avec tendresse sur cet épisode de sa vie après avoir très vite résolu la charade proposée par l’animatrice l’ex reine de beauté aujourd’hui égérie de la grande marque de maroquinerie lancaster avoir évoqué johnny hallyday j’ai partagé certains moments de sa vie quand j’étais très jeune rappel linda hardy je devais 21 22 ans visiblement nostalgique de ses années la sublime brune nac de jolis mots sur johnny si les ch’ti quelqu’un pour qui j’ai beaucoup d’estimé beaucoup d’admiration qui au-delà d’être le grand monsieur que l’on connaît est surtout quelqu’un d’extrêmement gentil généreux une belle âm e si esti surtout ça qui est important à elle ont développé les applaudissements du public pour ces belles confidences et de pierre perret également invités et lorsqu’un mandat scots est montré encore un peu plus indiscrètes demandant à linda hardy de confirmer qu’elle a bien ancien un couple avec que johnny la principale intéressée n’a pas botté pas en touche au contraire je regarde rarement les gens pour ce qu’ils sont pour ce qu’il représente aux yeux des autres [Musique] évidemment je ne peux pas dire que je ne servais pas à côté de qui j’étais mais quand vous partagez le quotidien de quelqu’un vous savez qu’ils sont célèbres ou pas ça n’a pas beaucoup d’importance cela n’enlève pas les qualités et les défauts chez elle avoué quels sont ceux de johnny ça linda ne l’a pas dit que les qualités l’emportent de loin [Musique] m 1 [Musique] .